Валентина Терешкова может встретиться с королевой Великобритании

Первая женщина, полетевшая в космос, депутат Госдумы Валентина Терешкова и королева Великобритании Елизавета II могут встретиться. Об этом пишет utro.ru.

В Госдуму обратился директор Музея науки Лондона Иан Блэтчфорд и предложил в марте организовать выставку, которая будет посвящена первой женщине-космонавту. Кроме того, обсуждается возможность встречи Терешковой с Елизаветой II.

Правительства РФ и Великобритании объявили, что в 2017 году страны будут сотрудничать в сфере науки и образования.

