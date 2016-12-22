В Улан-Удэ женщина и двое детей погибли при пожаре

Ночью с 21 на 22 декабря в Улан-удэ при пожаре погибли женщина и двое детей, информирует utro.ru.

В Улан-Удэ в ночное время суток загорелся двухэтажный деревянный многоквартирный дом на улице Восточной. После тушения пожара спасатели обнаружили на его месте тела женщины и двух детей возрастом полутора и девяти лет.

Спасатели предполагают, что в сгоревшей квартире кроме погибших были еще две женщины. Одна из них в попытке спастись выпрыгнула из окна и сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации городской больницы.

Личность другой женщины, на данный момент не обнаруженной, устанавливается. Органы правопорядка выясняют причины происшедшего.