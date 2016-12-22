В Москве на станции метро "Коломенская" прогремел взрыв

В переходе станции «Коломенская» в московском метро произошел взрыв, информирует utro.ru.

На проспекте Андропова на юге Москвы, в подземном переходе станции метро «Коломенская» взорвался газовый баллон. По предположению источника, во время сварочных работ сотрудники нарушили правила техники безопасности.

После взрыва площадь в 5 квадратных метров оказалась охвачена пожаром, а в вестибюле остались выбитыми стекла. Пострадавшими оказались двое, один из которых госпитализирован в тяжелом состоянии.

На данный момент место происшествия оцеплено сотрудниками правопорядка, на нем продолжают работу спасатели и медики. Возгорание ликвидировано.

Станция московского метро «Коломенская» работает в обычном режиме.

