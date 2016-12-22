В России на продуктах появится знак "ГМО"

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по предложению России продукты станут маркировать знаком «ГМО» с 2017 года, пишет utro.ru.

В техническом регламенте «О маркировке пищевой продукции», который весной 2016 года предложил Роспотребнадзор, появятся правки, по которым в странах-участницах ЕАЭС на всех продовольственных товарах, созданных с применением генной инженерии, с 2017 года разместят значок «ГМО».

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, что значок будет совпадать по размерам с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС, то есть быть не меньше 5 миллиметров.

Роспотребнадзор в пояснительной записке отметил, что требования к маркировке пищевой продукции ужесточают для того, чтобы потребители получали более точные данные о ГМО в продуктах питания. Причин, по которым ГМО опасны, а также предполагаемый процент продуктов с ними на рынке России, Роспотребнадзор, Минсельхозе и Минздрав РФ не раскрывают.

По актуальному на настоящее время техническому регламенту о маркировке продукции производителей в любом случае обязаны писать на упаковке товара о содержании ГМО, если оно выше 0,9% – причем тем же шрифтом, что и состав продукта.

11 августа 2016 года завершилось публичное обсуждение поправок в технический регламент. В Евросоюзе дополнительную маркировку считают лишней, как и сам значок «ГМО» - по мнению представителей ЕС, это создаст препятствия для международной торговли. Однако эти претензии были отклонены, и на сегодняшний день поправки дорабатываются перед процедурой согласования внутри государств.

В период с 2007 по 2012 годы в Москве маркировка продукции знаком «без ГМО» была добровольной. При этом в нескольких торговых сетях, которым источник задал вопрос о влиянии такой маркировки на предпочтения потребителей, ответить однозначно не смогли.

Согласно исследованию «Росиндекс» компании Ipsos Comcon, за последнее время отношение к продуктам, содержащим ГМО, стало несколько лучше. Потребителей, которые ни при каких обстоятельствах не будут покупать продукты с ГМО, в 2014 году было аж 53%. Теперь же, в конце 2016 года, согласно исследованию, их только 50%.