Православный активист устроил провокацию на могиле Сталина

В день рождения Сталина православный активист Дмитрий Энтео устроил акцию на его могиле, после чего был задержан полицией, пишет телеканал “360”.

О своем задержании в Twitter написал сам Энтео. По его словам, перед задержанием на могиле лидера СССР на Красной площади его побили коммунисты.

Во время возложения букетов Энтео бросил цветы в бюст Сталина и пожелал вождю гореть в аду. То же повторила и его сторонница. Собравшиеся и сотрудники полиции быстро удалили обоих от могилы, и представители органов правопорядка отправили Энтео с девушкой в ОВД «Китай-города».



Сейчас, по свидетельству самого активиста, его уже отпустили домой.