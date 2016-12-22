В Ярославле кондуктор высадил безбилетных детей на мороз

В Ярославле кондуктор одного из автобусов выгнал на улицу двух детей – брата и сестру, у которых была сломана транспортная карта. Школьникам пришлось идти несколько остановок по 17-градусному морозу. Об этом пишет телеканал «360».

В минувший вторник брат с сестрой возвращались со школы. Проездной мальчика поломали одноклассники, и ребёнок сообщил об этом кондуктору автобуса № 10. Однако сотрудница транспортной службы посчитала такое оправдание недостаточным и выпроводила детей на улицу, где в тот день была температура минус 17 градусов. Мальчику и девочке пришлось добираться домой пешком по морозу.

По словам отца детей, у сына тем же вечером поднялась температура. Однако мужчина считает жар следствием переживаний, а не простуды. По его словам, ребёнок перенервничал, поскольку боялся, что родители поругают его за сломанный проездной. К этому добавилась ситуация в автобусе. Скорее всего, у сына из-за нервов поднялась температура, заключил отец.

Сотрудники правоохранительных органов заинтересовались этим инцидентом и проводят проверку.