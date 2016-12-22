В Москве поставят памятники Шекспиру и Каримову

Депутаты Мосгордумы решили установить памятники английскому драматургу Уильяму Шекспиру и первому главе Республики Узбекистан Исламу Каримову. Скульптура Шекспира появится на улице Варварка, а монумент Каримову – на улице Большая Полянка. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на официальное решение Московской городской Думы.

Кроме того, в одном из столичных парков появится памятный знак в честь четырёх дивизий народного ополчения Москвы.

Памятник Исламу Каримову будет изготовлен на средства Узбекистана, а деньги на украшение окружающей монумент территории выделит столичная казна. Установка скульптуры обойдётся в 35 миллионов рублей.

Каримов – первый президент Узбекистана с тех пор, как страна стала независимой после распада Советского Союза. 2 сентября Каримов умер.

Идею по установке памятника Шекспиру подал Майкл Берд, занимающий должность директора Британского совета. Предложение было одобрено властями Москвы. Монумент появится на улице Варварка. Проект, стоимость которого оценивается в 15 миллионов рублей, полностью профинансирует Британский совет в РФ.

Шекспир является родоначальником драматургии Англии и человеком, внёсшим значительный вклад в мировую культуру. Из-под пера средневекового автора вышли такие пьесы, как «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Король Лир» и другие, до сих пор с успехом идущие на сценах многих театров мира.