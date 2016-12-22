Варвара Караулова выступила в суде с последним словом

Девушка сказала, что пыталась сбежать в Сирию не потому что разделяла политические и религиозные взгляды террористов, а из-за влюблённости в вербовщика ИГИЛ

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, которая обвиняется за попытку примкнуть к запрещённой в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), выступила в суде с заключительной речью. Девушка назвала бегство в Сирию ошибкой и бунтом подростка. Подсудимая сказала, что рада такому стечению обстоятельств, при котором она оказалась в тюрьме, а не в ИГИЛ. Об этом пишет телеканал «360».

Девушка сказала, что пыталась сбежать в Сирию не потому что разделяла политические и религиозные взгляды террористов, а из-за влюблённости в вербовщика ИГИЛ. Участвовать в боевых действиях подсудимая не собиралась.

Караулова признала свой побег ошибкой и отметила, что благодарна обстоятельствам за то, что она попала в СИЗО, а не в ИГИЛ, где её жизни могла бы грозить опасность.

Девушка назвала представителей ИГИЛ «трусами», прикрывающимися религией, чтобы творить «страшные вещи», и извинилась перед членами семьи и страной за содеянное.

В конце своей речи Караулова сказала, что противна самой себе и мечтает об искуплении вины.

Варвара Караулова была задержана осенью 2015 года после того, как пыталась попасть в Сирию через границу с Турцией и примкнуть к «Исламскому государству», в одного из членов которого девушка была влюблена. Гособвинение настаивает на том, чтобы суд дал Карауловой пять лет колонии.