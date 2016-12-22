Песков рассказал о беседе Путина с Обамой по "красному телефону"

"Красный телефон" представляет собой закрытую линию для президентских переговоров между главами РФ и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил появившиеся в СМИ данные о беседе Владимира Путина с президентом США Бараком Обамой по «красному телефону». Об этом пишет utro.ru.

Песков отметил, что «красный телефон» представляет собой закрытую линию для президентских переговоров между главами РФ и США.

В ходе беседы Обама упомянул о кибератаках, в которых американский президент подозревает российских хакеров. Однако Обама до сих пор не привёл никаких убедительных доказательств причастности России к этим кибератакам.

Песков назвал обвинения Обамы голословными и безосновательными.