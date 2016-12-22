Авиасообщение между РФ и Таджикистаном будет приостановлено

Самолёты прекратят полёты между Россией и Таджикистаном с 22 декабря. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на сотрудника Минтранса РФ.

Приостановка полётов будет вызвана тем, что Таджикистан не разрешил авиаперевозчику «Ямал» осуществлять полёты в Душанбе из российского аэропорта Жуковский.