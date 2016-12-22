Крым и Турцию свяжут маршрутами круизных судов

Крым может быть связан маршрутами круизных судов не только с Сочи, но и с Турцией. Об этом пишет utro.ru со ссылкой на замминистра транспорта РФ Виктора Олерского.

По словам замминистра, в водное сообщение между Крымом и Сочи может быть включена Турция. Так, организаторы отдыха на полуострове могут предоставить отдыхающим возможность посетить Стамбул в рамках семидневного круизного тура. Это станет дополнительным преимуществом для отдыха в Крыму.