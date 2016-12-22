Аэропорты Москвы из-за снега отменили более 30 рейсов

Московские аэропорты отменили из-за снегопада более 30 авиарейсов, информирует телеканал “360”.

Помимо отмененных рейсов, 21 декабря в аэропортах российской столицы задерживается вылет ещё 25 самолетов. Причина перебоев в авиационном сообщении – сильный снегопад, который обрушился на Москву накануне ночью.

Источник уточняет, что в аэропорту Домодедово отменены 11 рейсов, ещё 19 задерживают отправление. В Шереметьево задержанных рейсов шесть, отмененных – целых 20 рейсов.

При этом авиадиспетчерские службы официально не заявляют об отмене и задержках рейсов по причине непогоды. По их данным, аэропорты столицы работают в обычном режиме, видимость на взлетно-посадочной полосе достаточная. Класс аккредитации у названных аэропортов – всепогодный, поэтому на данный момент не зафиксировано ни длительных задержек рейсов, ни перенаправления самолетов на запасные аэродромы.

Сотрудники аэропортов с повышенной интенсивностью расчищают взлетные полосы от снега, а перед вылетом лайнеры проходят обработку со специальной жидкостью против обледенения.