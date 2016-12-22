Прыгунью Дарью Клишину пустят на международные соревнования

Трехкратная чемпионка Европы Дарья Клишина была отстранена от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина допущена к участию в международных состязаниях, информирует utro.ru.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) допустила российскую прыгунью в длину Дарью Клишину к международным соревнованиям. В том числе, она сможет принять участие в зимнем чемпионате Европы в 2017 году. Однако Клишина сможет выступать там только как нейтральный спортсмен, а не как участница от России.

Трехкратная чемпионка Европы Дарья Клишина была отстранена от участия в летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, однако спортивный арбитражный суд отменил запрет IAAF, и в Рио Клишина стала девятой.

После допуска, полученного от международной легкоатлетической ассоциации, Дарье Клишиной не придется самой оформлять индивидуальное разрешение.