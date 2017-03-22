Хлеб в России опасен для здоровья

Специалисты ведомства называют реальной угрозой ликвидацию системы госконтроля над оборотом зерна и его производными

Россельхознадзор сообщает, что из-за отсутствия единой системы контроля качества производимый в России хлеб опасен для здоровья граждан, пишет 21 марта utro.ru.

В докладе Россельхознадзора для слушаний в парламенте говорится, что жалобы потребителей на плохое качество муки и хлеба участились в последние годы.

Специалисты ведомства называют реальной угрозой ликвидацию системы госконтроля над оборотом зерна и его производными. К тому же, отсутствие надзора понижает позиции России как экспортера на мировом зерновом рынке.

Ведомство предлагает поручить контроль над качеством зерна и хлебобулочных изделий Роспотребнадзору, а Минсельхозу делегировать нормативно-правовое регулирование их оборота.