Минприроды РФ: трубопровод из Байкала в Китай – фантазия

Ранее власти города Ланьчжоу не исключали возможности протянуть трубопровод, по которому из российского озера Байкал в их населенный пункт поставлялась бы пресная вода

Директора департамента Минприроды Дмитрий Кириллов назвал проект трубопровода из Байкала в Китай «научными фантазиями», пишет utro.ru 21 марта.

В Минприроды России проект трубопровода для поставок пресной воды раскритиковали и с точки зрения экономики, и с экологических позиций.

По сообщениям СМИ, власти города Ланьчжоу, расположенного в КНР, не исключали возможности протянуть трубопровод, по которому из российского озера Байкал в их населенный пункт поставлялась бы пресная вода.

Дмитрий Кириллов прокомментировал идею, сказав, что такие проекты в настоящее время не рассматриваются и не проходят проработку на экспертном уровне.