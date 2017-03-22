В России с 1 апреля социальные пенсии вырастут на 1%

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, по которому с 1 апреля социальные пенсии проиндексируются на 1%. Об этом пишет utro.ru.

Индексация пенсии на один процентный пункт будет проведена с учетом того, что в 2016 году прожиточный минимум пенсионера вырос на столько же процентных пунктов. С 1 апреля чуть большую, чем прежде, пенсию будут получать военные и члены их семей, участники ВОВ, космонавты, а также жители блокадного Ленинграда, обладающие соответствующей наградой и другие. В среднем пенсия увеличится на 130 рублей и будет равна около 8,8 тысяч рублей.