Глава Минздрава РФ предсказала медицине лидерство в экономике

В ближайшие 10 лет медицина выйдет на первое место по развитию в экономике России. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой.
По мнению главы Минздрава РФ, индустрия здоровья станет лидирующей сферой в российской экономике к 2025 году. Она добавила, что у России есть возможность стать страной с лучшими биомедицинскими и цифровыми медицинскими технологиями. Министр обратилась к президенту
РФ Владимира Путина с просьбой увеличить финансовую поддержку здравоохранения.
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