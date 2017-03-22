В Москве автомобиль Кобзона нарушил правила дорожного движения

В Москве служебный Mercedes певца и депутата Иосифа Кобзона нарушил ПДД, проехав по разделительной полосе. Нарушение было зафиксировано на видеорегистратор. Об этом пишет utro.ru.
Неизвестно, кто в момент дорожного правонарушения управлял автомобилем. Кобзон уже прокомментировал инцидент. Он сказал, что при острой необходимости по разделительной полосе можно ездить. Однако решение остается за инспекторами ГИБДД, отметил певец.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.