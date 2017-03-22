В Москве бывшая супруга экс-губернатора Чукотки попала в ДТП

|
|
По данным ГИБДД Ирина не раз нарушала правила дорожного движения
|Фото: utro.ru.
В Москве Mersedes GLE350 с элитными номерами столкнулся с автобусом. За рулем немецкой машины находилась экс-супруга бывшего главы Чукотки Александра Назарова - Ирина. Женщина впала в кому, сообщает utro.ru.
Столкновение произошло вечером 19 марта. Женщина ехала домой, по пути неудачно перестроилась и столкнулась с автобусом, затем с проезжавшим по пути автомобилем Mazda. После машина Ирины столкнулась с осветительной мачтой. Сотрудники ГИБДД признали Назарову виновной в случившимся происшествии.
По данным ГИБДД Ирина не раз нарушала правила дорожного движения. Она три раза подвергалась штрафу за то, что не пристегивалась за рулем и неоднократно становилась виновницей ДТП.
Сейчас женщина в коме и находится в Первой городской клинической больнице.