В Тюмени студент напал на соседей с ножом

В одном из общежитий Тюмени студент ранил двоих соседей и пытался вытолкнуть третьего из окна, пишет 20 марта megatyumen.ru.

Конфликт между студентами общежития одного из тюменских вузов произошел вечером 19 марта. Студент напал на своих соседей и нанес им ранения вилкой. Еще один участник инцидента в соцсети сообщил, что зашел в квартиру через пару минут после начала драки, не подозревая о ней.

Когда молодой человек заметил следы борьбы, он хотел покинуть комнату. Однако нападавший ударил его по голове, повалил на пол и нанес несколько ран ножом, а после пятнадцати минут борьбы схватил стул и загнал жертву к окну. Потерпевшему пришлось прыгнуть из окна третьего этажа. Он оказался на втором этаже здания, где уже ожидал наряд полиции.

В областном УМВД рассказали, что на месте происшествия работал наряд ППС. Полицейским удалось разнять участников драки и задержать ее зачинщика. После изъятия холодного оружия его доставили в четвертый отдел полиции. По факту инцидента проводится проверка.