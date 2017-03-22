Под Тюменью мужчина убил зятя топором

В Тюменской области бытовой конфликт привел к убийству, пишет 17 марта megatyumen.ru.
15 марта в деревне Нестерово Ишимского района Тюменской области произошло убийство. 31-летний потерпевший, будучи пьяным, пришел к родителям жены за своими вещами. Между ним и тестем завязался спор, причины которого пока не известны.
В результате конфликта 47-летний мужчина нанес зятю несколько ударов топором по голове. Пострадавший скончался на месте преступления. Вопрос о заключении подозреваемого под стражу в настоящее время решается.
СК РФ по Тюменской области продолжает выяснение обстоятельств дела.
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