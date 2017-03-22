В Тюмени оштрафовали чиновницу

Тюменская прокуратура выписала штраф в пять тысяч рублей чиновнице, которая игнорировала людей, пишет 17 марта megatyumen.ru.

19 декабря прошлого года житель Бердюжского района Тюменской области через газету попросил разобраться в ситуации с переселением деревенских жителей, которым меняли ветхое жилье на квартиры в другом населенном пункте.

Издание запросило комментарий от начальника юридического отдела администрации, однако реакции от нее не последовало.

Активный гражданин через прокуратуру района добился возбуждения административного дела о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан.

В итоге чиновницу привлекли к дисциплинарной ответственности и оштрафовали.