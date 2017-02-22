Футболист сборной России раскритиковал поведение болельщиков

Игорь Акинфеев, что футбольный матч – это праздник для зрителей, однако российские болельщики видят в играх повод выплеснуть негативную энергию

Российский футболист Игорь Акинфеев подверг критике культуру «боления» отечественных фанатов и пожелал им «немножко адекватности» во время матчей, пишет utro.ru.

Вратарь ЦСКА высказал мнение, что футбольный матч – это праздник для зрителей, однако российские болельщики видят в играх повод выплеснуть негативную энергию. Он пожаловался на то, что во время визитов в разные города страны часто слышит выкрики, трёхэтажный мат и много другой «грязи». Он усомнился, что подобные привычки могут поменяться.

Акинфеев подчеркнул, что для спортсменов болельщики – источник драйва, и когда полный стадион шумит или поет песни, эмоции игрока зашкаливают.