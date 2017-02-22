Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Футболист сборной России раскритиковал поведение болельщиков: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня суббота, 25 февраля 2017 года, 04:45
Недалеко от Хабаровска полицейские утопили патрульный автомобиль
Недалеко от Хабаровска полицейские утопили патрульный автомобиль
Хабаровчане думают, что снежные скульптуры — для развлечения детей
Хабаровчане думают, что снежные скульптуры — для развлечения детей
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Над Владивостоком прогремел праздничный салют
Регионы:


Популярное
вчера, 12:50
В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
вчера, 16:10
Приморский лётчик получил награду от президента России
вчера, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить
вчера, 15:20
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
вчера, 13:40
В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор
вчера, 20:20
Недалеко от Хабаровска полицейские утопили патрульный автомобиль
вчера, 11:10
В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
вчера, 17:00
В Благовещенске водитель едва не сбил девушку, а затем ударил её
вчера, 12:00
На железнодорожном вокзале Благовещенска ловили условных террористов
вчера, 14:30
В амурском Белогорске хотят сотрудничать с городом-тёзкой из Крыма

Обсуждаемое
вчера, 19:30
3

Хабаровчане думают, что снежные скульптуры — для развлечения детей
вчера, 20:20
2

Недалеко от Хабаровска полицейские утопили патрульный автомобиль
вчера, 12:50
1

В ожидании концерта "7Б" хабаровчане едва не устроили разгром в клубе
вчера, 13:40
1

В пригороде Уссурийска подросток стащил шуруповёрт и перфоратор
вчера, 16:10
1

Приморский лётчик получил награду от президента России
вчера, 10:20
Гол соперника в свои ворота не помог "СКА-Хабаровску" победить
вчера, 11:10
В роддоме № 3 Владивостока празднуют конец зимы блинами и оладьями
вчера, 12:00
На железнодорожном вокзале Благовещенска ловили условных террористов
вчера, 14:30
В амурском Белогорске хотят сотрудничать с городом-тёзкой из Крыма
вчера, 15:20
"СКА-Нефтяник" с разницей в один гол обыграл на выезде "Водник"
Народный топ новостей

Гость
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока 09.02.2017
Павел Шугуров: Южно-Сахалинск динамичнее Владивостока

Актуально
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке 17.02.2017
Трутнев изменил механизм развития аквакультуры на Дальнем Востоке
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке 17.02.2017
"Терминал Астафьева" находит пути решения угольного вопроса в Находке
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы 15.02.2017
"Советский спорт" делает ставку на регионы и эксклюзивные материалы


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 765



Система Orphus

Футболист сборной России раскритиковал поведение болельщиков

Футболист сборной России раскритиковал поведение болельщиков
Игорь Акинфеев, что футбольный матч – это праздник для зрителей, однако российские болельщики видят в играх повод выплеснуть негативную энергию
22 февраля 2017, 21:33
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: yesmagazine.ru

Российский футболист Игорь Акинфеев подверг критике культуру «боления» отечественных фанатов и пожелал им «немножко адекватности» во время матчей, пишет utro.ru.

Вратарь ЦСКА высказал мнение, что футбольный матч – это праздник для зрителей, однако российские болельщики видят в играх повод выплеснуть негативную энергию. Он пожаловался на то, что во время визитов в разные города страны часто слышит выкрики, трёхэтажный мат и много другой «грязи». Он усомнился, что подобные привычки могут поменяться.

Акинфеев подчеркнул, что для спортсменов болельщики – источник драйва, и когда полный стадион шумит или поет песни, эмоции игрока зашкаливают.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru