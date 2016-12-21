Российские моряки освобождены из пиратского плена

Об этом сообщило посольство России в Нигерии

Российские моряки, захваченные пиратами в конце ноября, освобождены, информирует utro.ru.

Посольство России в Нигерии в своем аккаунте в Twitter сообщило о том, что свободу получили трое российских моряков, которые были похищены 27 ноября пиратами в результате бандитского нападения на судно «Сароник Бриз» в водах Бенина в Гвинейском заливе.

Посольство России в Нигерии поблагодарило всех, кто помогал в освобождении россиян.