Российские моряки освобождены из пиратского плена

Российские моряки, захваченные пиратами в конце ноября, освобождены, информирует utro.ru.
Посольство России в Нигерии в своем аккаунте в Twitter сообщило о том, что свободу получили трое российских моряков, которые были похищены 27 ноября пиратами в результате бандитского нападения на судно «Сароник Бриз» в водах Бенина в Гвинейском заливе.
Посольство России в Нигерии поблагодарило всех, кто помогал в освобождении россиян.
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