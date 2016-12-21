46% граждан России довольны жизнью

Данные нового опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) говорят о том, что не менее 46% россиян полностью довольны своей жизнью, пишет utro.ru.

В отличие от однозначно довольных жизнью, однозначно недовольных оказалось всего 26%. Примерно такой же процент опрошенных – 28% – считают плохой и экономическую ситуацию в России. Средней её называют 56%, а считают хорошей – 14% респондентов.

«Хорошей» и «очень хорошей» политическую обстановку в стране назвали 29% опрошенных ВЦИОМом, а «плохой» или «очень плохой» – только 18%. «Средней» политическую ситуацию в стране считают 49% ответивших на вопросы центра.