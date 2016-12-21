В Екатеринбурге аэропорт "Кольцово" снова начал работу

После ЧП с пассажирским самолетом в Екатеринбурге вновь заработал аэропорт «Кольцово», информирует utro.ru.

В результате происшествия с самолетом компании Azur Air екатеринбургский аэропорт оставался закрытым несколько часов.

Борт должен был совершить перелет на остров Пхукет в Таиланде, однако при разгоне перед взлетом пилоты услышали хлопок возле правого двигателя лайнера. После экстренного торможения самолет на 50-60 метров выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Из более чем 300 пассажиров, находившихся на борту лайнера в момент взлета, никто не пострадал. После произошедшего на взлетно-посадочной полосе десятки рейсов в аэропорту «Кольцово» оказались задержаны на разные сроки.