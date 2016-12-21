В РФ с застройщиков будут брать 1% от контракта в компенсационный фонд

В России застройщики начнут платить в компенсационный фонд около 1% от суммы контракта, пишет телеканал «360», ссылаясь на министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.
Сумма в размере 1% от контакта пойдёт в компенсационный фонд, откуда средства поступят на то, чтобы достроить жильё компаний-банкротов. Фонд, призванный помочь людям, принявшим участие в долевом строительстве, начнёт функционировать с 9 января.
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