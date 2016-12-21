В Москве детский омбудсмен посетит устроившую бунт спецшколу

В московскую «Специальную школу «Шанс», где учатся дети с девиантным поведением, приедет уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Об этом пишет utro.ru.

Детский омбудсмен намерена обсудить с учениками ситуацию в школе.

Накануне произошёл конфликт между школьниками и педагогами, в результате которого ученики выгнали учителей из здания и закрылись в нём, требуя уволить нынешнее руководство спецшколы и заменить его на другое. В ситуацию были вынуждены вмешаться сотрудники полиции. Сейчас ситуация нормализовалась, пострадавших в ходе бунта нет.