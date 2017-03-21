В Тюмени иномарка сбила инвалида-колясочника

На одной из дорог Тюмени автомобиль Toyota RAV4 врезался в инвалида-колясочника, который после аварии впал в кому. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожное происшествие случилось 16 марта. 60-летний мужчина на инвалидной коляске пересекал дорогу не по пешеходному переходу. Коляска не была оборудована световозвращающими элементами, из-за чего водитель не заметил мужчину. После аварии пострадавший был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. В настоящее время он находится в состоянии клинической смерти.