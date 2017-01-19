Бывшему директору "Аэрофлота" прокурор просит 8 лет заключения

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Прокурор ведет дело о хищениях в компании "Аэрофлот" около 123 миллионов долларов
|Фото: sledcom.ru
Прокурор просит восемь лет тюремного заключения для бывшего гендиректора «Аэрофлота», информирует utro.ru.
Прокурор, ведущий дело хищениях компании «Аэрофлот» около 123 миллионов долларов во второй половине 1990-х годов, просит назначить обвиняемому строгое наказание. В частности, бывшему генеральному директору «Аэрофлота» по финансам Николаю Глушкову грозит восемь лет лишения свободы и дополнительный штраф.
В суде прокурор потребовал признать Глушкова виновным по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, прокурор требует взыскать с обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей.