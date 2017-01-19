Бывшему директору "Аэрофлота" прокурор просит 8 лет заключения

Прокурор ведет дело о хищениях в компании "Аэрофлот" около 123 миллионов долларов

Прокурор просит восемь лет тюремного заключения для бывшего гендиректора «Аэрофлота», информирует utro.ru.

Прокурор, ведущий дело хищениях компании «Аэрофлот» около 123 миллионов долларов во второй половине 1990-х годов, просит назначить обвиняемому строгое наказание. В частности, бывшему генеральному директору «Аэрофлота» по финансам Николаю Глушкову грозит восемь лет лишения свободы и дополнительный штраф.

В суде прокурор потребовал признать Глушкова виновным по статье Уголовного кодекса РФ о мошенничестве и назначить ему наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Помимо этого, прокурор требует взыскать с обвиняемого штраф в размере одного миллиона рублей.