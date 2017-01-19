Россия готова обсуждать с Америкой "закон Димы Яковлева"

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Матвиенко при этом подчеркнула, что для продуктивного диалога с американской стороны тоже должны быть сделаны определенные шаги
|Фото: 360tv.ru
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила о готовности России к диалогу с США по закону об усыновлении детей иностранцами, информирует utro.ru.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сделала заявление о том, что Россия готова сотрудничать с Соединенными Штатами Америки по «закону Димы Яковлева».
Матвиенко при этом подчеркнула, что для продуктивного диалога с американской стороны тоже должны быть сделаны определенные шаги.
Валентина Матвиенко добавила, что обсуждаемый закон не является самоцелью, и что в приоритете на возможных переговорах в любом случае будет судьба детей.