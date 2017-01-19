В Твери девушка умерла от отравления суррогатным ромом Bacardi

В Твери две 28-летние подруги купили у мужчины две бутылки "элитного" алкоголя, который оказался суррогатным. На следующее утро одна из девушек умерла, а другая в данный момент находится в реанимации. Об этом пишет телеканал "360".

Две подруги приобрели у 32-летнего мужчины ром Bacardi и виски Jack Daniel’s. Выпив алкоголь, утром девушки почувствовали себя плохо. Обе они были госпитализированы с признаками отравления. Одну девушку не удалось спасти, вторая в тяжёлом состоянии лежит в отделении реанимации. Врачи борются за жизнь пациентки.

Свидетель помог полицейским найти продавца суррогатного алкоголя. В настоящее время мужчина задержан. Химическая экспертиза показала, что в бутылке рома Bacardi находилась жидкость, состоящая из метилового спирта. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все подробности случившегося и разыскивают тех, кто причастен к производству суррогатного алкоголя.