В "ГЛОНАСС" сменился руководитель

Андрей Недосеков был уволен из компании по собственному желанию в связи со сменой места работы

Генеральный директор компании "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков уступил должность временно исполняющему обязанности главы компании Андрею Жерегеля, пишет utro.ru 17 марта.

В АО «ГЛОНАСС» Жерегеля значится временным гендиректором с 13 марта 2017 года. Известно, что он является человеком, приближенным к вице-премьеру Дмитрию Рогозину. Андрей Недосеков был уволен из компании по собственному желанию в связи со сменой места работы.

Нового генерального директора назначат на совете директоров в апреле. Сам Недосеков не дал комментария по поводу смены должности. По данным близкого к нему источника, Недосеков может занять должность зампредседателя правительства республики Бурятия.