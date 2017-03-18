"Адмирал Кузнецов" модернизируется за миллиарды рублей

Объем и стоимость работ по авианосцу еще находятся на согласовании

Ремонт и обновление тяжелого авианосца «Адмирал Кузнецов» обойдется бюджету России в 65 миллиардов рублей, пишет utro.ru 17 марта.

В Военно-морском флоте РФ рассказали, что объем и стоимость работ по авианосцу еще находятся на согласовании. 30 миллиардов рублей уйдут на опытно-конструкторские работы. После ремонта крейсер прослужит еще минимум 20 лет.

При ремонте «Адмирала Кузнецова» капитальная модернизация коснется и оборудования, и ключевых узлов авианосца. Работы начнут в конце мая и проведут за два года на 35-м или 82-м судоремонтных заводах в Мурманске.

Ремонт затронет силовую установку корабля, системы обеспечения полетов и саму палубную авиацию.