Красноярская пенсионерка заплатит за пьяный дебош

Красноярский краевой суд оштрафовал пожилую туристку из Красноярска на 400 тысяч рублей за хулиганство на борту самолета, пишет 17 марта utro.ru.

Инцидент имел место в марте 2015 года на борту компании AZUR air, летевшем из Красноярска в Бангкок. Во время полета пассажирка, будучи пьяной, спровоцировала скандал и нанесла травмы двум бортпроводницам. Самолет вернулся в аэропорт Емельяново, где женщину сняли с рейса.

Позже пенсионерку привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве, а также возбудили уголовное дело за нанесение побоев.

За дозаправку и предполетную подготовку компания оштрафовала пассажирку на 400 тысяч рублей.