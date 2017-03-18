Минобороны РФ обвинило западные СМИ во лжи

Конашенко уверен, что однотипные доклады и вредят репутации западных СМИ

В Министертве обороны России уверены, что доклады международных организаций по Сирии замусорены «фейками», пишет utro.ru

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков обвинило зарубежные СМИ в попытках «легитимировать мусорную гору собственных фейков и откровенной лжи».

По его словам, в докладах международных организаций по Сирии прослеживается желание западных пропагандистов оправдать затраченные на них колоссальные средства.

Конашенко уверен, что однотипные доклады и вредят репутации западных СМИ. Вместо «фейковых» репортажей он посоветовал телеканалам CNN, BBC и другим показывать рекламу, а прибыль отправлять в помощь Сирии.