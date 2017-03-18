Жителям Крыма могут угрожать трехметровые волны

Большие трехметровые волны могут обрушиться на побережье Крыма. Соответствующий прогноз сделали ученые Российской академии наук (РАН). Об этом пишет utro.ru.
Как сообщают ученые, на побережье полуострова уже были зафиксированы пяти- и восьмиметровые волны. При этом даже волны высотой три метра могут причинить вред человеку.
Однако ученые добавляют, что появление таких высоких волн маловероятно. Тем не менее, академики предполагают, что именно цунами разрушили древние города Крыма.
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