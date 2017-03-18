Путин назначил врио губернатора Саратовской области

Путин провел рабочую встречу с Радаевым, который рассказал президенту о ситуации в Саратовской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Саратовской области стал Валерий Радаев, который был на посту губернатора этого региона с 2012 года. Соответствующее решение о назначении принял президент РФ Владимир Путин. Об этом пишет utro.ru.

Путин провел рабочую встречу с Радаевым, который рассказал президенту о ситуации в Саратовской области. Глава страны объявил о новом назначении Радаева и выразил надежду, что врио губернатора оправдает оказанное доверие и будет работать эффективно.