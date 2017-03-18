Европа в 2 раза увеличила импорт газа из РФ

С 2017 года европейские страны в два раза увеличили объем закупок российского газа, который поставляет "Газпромом". Об этом пишет utro.ru.
С нового года выросли поставки российского газа в Австрию (на 75%), Болгарию, Грецию (на 17%), Венгрию (на 20,5%) и Сербию (на 34%). Поставки "голубого топлива" в страны дальнего зарубежья также выросли почти на 18%.
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