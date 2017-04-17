Облет Луны на "Союзе" заказали четыре космических туриста

На международном рынке туристические полеты на корабле "Союз" производит компания Space Adventures из США

Билеты за облет Луны на космическом корабле «Союз» оплатили уже четыре человека, пишет utro.ru

Генеральный директор РКК «Энергия» Владимир Солнцев рассказал, что средства компании из США Space Adventures уже передали четыре человека. Они станут космическими туристами, которые облетят Луну по окололунной орбите.

Солнцев подчеркнул, что потенциальный спрос на подобные полеты существует, и поинтересовался, почему космическим туризмом занимается американская, а не российская компания.

На международном рынке туристические полеты на корабле «Союз» производит компания Space Adventures из США.

