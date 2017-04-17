В Смоленске пограничники нашли в багажнике турецкого гражданина

За неделю в Смоленской области пересечь границу для нелегального въезда в Россию пытались 28 иностранцев

На границе России и Белоруссии пограничники обнаружили жителя Турции в багажнике автомобиля, пишет utro.ru.

В Смоленске пограничный наряд задержал гражданина Турции, который пытался незаконно въехать в Россию. Его обнаружили в багажнике легковой машины, сообщили в погрануправлении ФСБ РФ по Смоленской области.

Водитель автомобиля «Лада-Ларгус» также задержан по подозрению в пособничестве нарушению государственной границы РФ. Он является российским гражданином.

За неделю в Смоленской области пересечь границу для нелегального въезда в Россию пытались 28 иностранцев, в том числе, граждан Таджикистана, Молдавии, Бангладеш и Киргизии.