Украина обвинила РФ в создании негатива вокруг "Евровидения-2017"

Россия с самого начала не хотела принимать участие в "Евровидении-2017", ее целью было создать негативный фон вокруг конкурса, заявила Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ). Об этом пишет utro.ru.

В качестве доказательства своего заявления НОТУ сказала, что недавно Первый канал отказался показывать музыкальный конкурс, а Россия отказалась заменять своего конкурсанта, хотя это было возможно.

Европейский вещательный союз (EBU) уже выступил с официальным подтверждением информации, что РФ не будет участвовать в "Евровидении-2017" из-за запрета на въезд на Украину российской певицы Юлии Самойловой.

