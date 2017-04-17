Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

В прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заработал 8 миллионов 587 тысяч рублей. Эта сумма на 181 тысячу рублей меньше, чем в зарплата премьера в 2015 году. Об этом пишет utro.ru.

Заработок Медведева за 2012 год составил 5,8 миллионов рублей, в 2013 году - 4,3 миллионов рублей. После того, как президент РФ повысил зарплату премьер-министру, в 2014 году Медведев получил 8,5 миллионов рублей.

