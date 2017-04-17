Дмитрий Медведев опубликовал декларацию о доходах за 2016 год

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Заработок Медведева за 2012 год составил 5,8 миллионов рублей
|Фото: 360tv.ru
В прошлом году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заработал 8 миллионов 587 тысяч рублей. Эта сумма на 181 тысячу рублей меньше, чем в зарплата премьера в 2015 году. Об этом пишет utro.ru.
Заработок Медведева за 2012 год составил 5,8 миллионов рублей, в 2013 году - 4,3 миллионов рублей. После того, как президент РФ повысил зарплату премьер-министру, в 2014 году Медведев получил 8,5 миллионов рублей.
Холопы на Руси завсегда в корчмах за своих бар рвали сермяк и размазывали пьяные сопли. . . . . . . . . . . Это вам господа, за 1991 год. . . . . . . коротышка Медведев "заработал" за год 8 миллионов. Сколько заработали ВЫ??
Вот здесь написано, как мы все разбогатели: http://www. rosbalt. ru/russia/2017/04/14/1607885. html
По сравнению с ним Галуст Цолакович, например, настоящий мультимиллиардер!