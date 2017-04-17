В Новосибирской области серийный убийца предстанет перед судом

В Новосибирской области завершилось расследование громкого уголовного дела об убийствах девушек в период 1998-2005 годов. Подозреваемый обвиняется в 19 убийствах. Об этом пишет utro.ru.

Все преступления происходили в Новосибирске. Злоумышленник знакомился с девушками, отвозил их туда, где не было людей, и убивал. С целью сокрытия следов убийца расчленял тела своих жертв и прятал останки в разных районах города. Все потерпевшие были не старше 31 года.

Было проверено больше пяти тысяч подозреваемых, допрошено восемь тысяч людей. В итоге на одной из жертв был найден генотип маньяка, который следователи сравнили с генотипами всех подозреваемых.

Весной 2016 года причастный к убийствам мужчина был арестован. Спустя год ему предъявлено обвинение, которое основано на веских доказательствах. Скоро обвиняемый предстанет перед судом.