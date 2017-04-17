В Орловской области 4 человека отравились угарным газом

В числе погибших оказались две девочки в возрасте 9 и 13 лет

В одном из домов города Ливны были найдены тела четырех человек, которые, по всей вероятности, надышались угарным газом и умерли от отравления. Об этом пишет utro.ru.

На телах потерпевших не было признаков насильственной смерти. В числе погибших оказались две девочки в возрасте 9 и 13 лет. Местное управление Следственного комитета РФ выясняет все подробности инцидента.