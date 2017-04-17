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Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования

Атлеты и бизнес обсудили рынок спортивного страхования
В этой сфере есть к чему стремиться
сегодня, 14:54
Спорт | Россия
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Фото: sovsport.ru

Страховые компании готовы защитить атлетов от форс-мажорных ситуаций. Об этом заявили участники открытой дискуссии в редакции газеты «Советский спорт». Издание продолжает серию круглых столов, посвящённых бизнесу в спорте и спорту в бизнесе, а вдобавок – маркетингу, управлению и рекламе.

Накануне в редакции «Советского спорта» прошло мероприятие «Страхование профессиональных спортсменов». Участники рынка, предприниматели, эксперты и аналитики поделились своими практиками по решению насущных проблем спорта и бизнеса.

«В чём смысл института страхования? Спортсмен подвергает себя риску получить травму. За счёт объёма мы можем защитить людей от катастрофических ситуаций», – высказал свою точку зрения вице-президент компании Allianz Иван Командный.

«Недавний поединок между дортмундской «Боруссией» и «Монако» сорвался из-за взрыва. По некоторым прикидкам, общая стоимость игроков немецкого клуба составляет больше 1,5 миллиарда долларов. Когда те же футболисты собираются в одном месте, риски для клуба становятся очень высокими, – поделился наблюдениями вице-президент компании «АльфаСтрахование» Алексей Елохин. – Есть примеры, когда страхуются только самые дорогие игроки команды. Как, например, в «Барселоне». Есть подобные примеры уже и в России».

«Мне, как атлету, интересен механизм страхования. Потому как мой вид спорта – экстремальный и весьма травмоопасный», – рассказал чемпион России по скоростному спуску на коньках Денис Новожилов.

По словам представителя компании Mai Cee Insurance Brokers Александра Протоклитова, наибольшей популярностью среди спортсменов пользуются страховые пакеты по полной потере трудоспособности. Между клубом и атлетом есть гарантированные соглашения и имеются также краткосрочные, когда клуб в случае травмы продолжает платить жалованье.

«Если качественно и вовремя оказать медицинскую помощь травмированному спортсмену, человек имеет все шансы восстановиться. Однако в России сфера страхования развита слабо. Ребята должны быть застрахованы постоянно», – полагает представитель ЦСКА Мария Купцова.

Следующая дискуссия «Советского спорта» – «Страхование имущества, спортивной инфраструктуры» – запланирована на 17 мая.

 
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