В Подмосковье госпитализированы шестеро детей

В результате ДТП с участием частного микроавтобуса в Московской области госпитализированы шесть детей, пишет 16 марта телеканал «360».

На 151-м километре трассы «Балтия» М-9 в подмосковном округе Шаховская произошло ДТП с участием Lada Priora и Citroen. Легковой автомобиль сгорел практически полностью.

Два человека погибли. Шесть детей в возрасте от 10 до 14 лет, находившиеся в момент аварии в частном микроавтобусе, были доставлены в травматологическое отделение Волоколамской ЦРБ.

Пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила, что на месте аварии работали пять бригад медиков.