В Подмосковье госпитализированы шестеро детей

В результате ДТП с участием частного микроавтобуса в Московской области госпитализированы шесть детей, пишет 16 марта телеканал «360».
На 151-м километре трассы «Балтия» М-9 в подмосковном округе Шаховская произошло ДТП с участием Lada Priora и Citroen. Легковой автомобиль сгорел практически полностью.
Два человека погибли. Шесть детей в возрасте от 10 до 14 лет, находившиеся в момент аварии в частном микроавтобусе, были доставлены в травматологическое отделение Волоколамской ЦРБ.
Пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья сообщила, что на месте аварии работали пять бригад медиков.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.