Глава ГУ МВД по Москве устроил подчиненным разнос

Начальник московской полиции Олег Баранов на внутреннем совещании устроил подчиненным разнос за низкие показатели раскрытия преступлений, пишет 16 марта utro.ru.

Глава столичной полиции на совещании по итогам 2016 года сделал выговоры и предупреждения ее руководящему составу, а также лишил подчиненных премий в связи с низкими показателями работы. В частности, причинами стали низкая эффективность разыскной деятельности и затягивание сроков по уголовным делам.

Помимо этого, некоторые сотрудники полиции в 2016 году попались на должностных преступлениях, которые вызвали широкий общественный резонанс и освещались в прессе.