Песков опроверг идею второго референдума в Крыму

Россия не пойдет на подобную сделку с США ради снятия санкций, заявил пресс-секретарь

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что второго референдума в Крыму ради снятия санкций с России проводиться не будет, пишет 16 марта utro.ru.

Песков заявил журналистам, что о новом референдуме в Крыму не может быть и речи. Россия не пойдет на подобную сделку с США ради снятия санкций.

В марте 2014 года Верховный совет Крыма и городской совет Севастополя подписали декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя.

16 марта 2014 года 97% жителей Крыма на референдуме при явке 80% проголосовали за присоединение к России. 18 марта того же года договор о воссоединении подписали главы России, Крыма и Севастополя.