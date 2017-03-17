В Подмосковье двое человек погибли в аварии

На Рижском шоссе в Подмосковье столкнулись микроавтобус и «Лада-Приора», погибло два человека, информирует 16 марта utro.ru. 16 марта на 151-м километре Рижского шоссе произошло ДТП с участием автомобиля «Лада-Приора» и микроавтобуса, сообщает ГУ МВД России по региону. По информации источника, в аварии погибли два человека, еще десять заработали травмы разной степени тяжести. Обстоятельства и виновники аварии в настоящее время устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.

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